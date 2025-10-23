 Aller au contenu principal
Nexans-CA +7,7% en organique au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:20

Le spécialiste des câbles industriels Nexans NEXS.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 7,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, au-dessus des attentes, et a confirmé ses objectifs.

Les analystes tablaient sur une hausse de 6,3% sur le troisième trimestre, selon le consensus fourni par le groupe.

En juillet, Nexans avait revu à la hausse sa guidance 2025, visant un Ebitda ajusté entre 810 et 860 millions d’euro et un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé dans un communiqué distinct la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Electro Cables au Canada.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NEXANS
120,000 EUR Euronext Paris 0,00%
