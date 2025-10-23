Nexans-CA +7,7% en organique au T3, objectifs confirmés

Le spécialiste des câbles industriels Nexans NEXS.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 7,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, au-dessus des attentes, et a confirmé ses objectifs.

Les analystes tablaient sur une hausse de 6,3% sur le troisième trimestre, selon le consensus fourni par le groupe.

En juillet, Nexans avait revu à la hausse sa guidance 2025, visant un Ebitda ajusté entre 810 et 860 millions d’euro et un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions d’euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé dans un communiqué distinct la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Electro Cables au Canada.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)