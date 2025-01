Nexans: a finalisé la cession d'AmerCable information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui la finalisation de la cession d'AmerCable, un producteur majeur de câbles d'alimentation électrique, de contrôle et d'instrumentation pour les environnements hostiles, à Mattr, pour une valeur d'entreprise établie à 280 millions de dollars américains.



' La finalisation de cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre démarche visant à recentrer le Groupe sur l'électrification et à simplifier notre portefeuille', a commenté Christopher Guérin, directeur général de Nexans.



Cette cession s'inscrit dans la stratégie à long terme de Nexans et permettra au groupe de renforcer son orientation vers son coeur de métier de l'électrification, assure le communiqué du groupe.





