Nexans : -9% et 'gap de rupture' sous 136,5E, teste les 124E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 12:07
Nexans a dégagé un RNPG de 358MnsE contre 478MnsE attendus, ce qui ne pardonne pas.
Le titre pourrait retracer son récent plancher des 120E du 18 décembre (la MM200 gravite vers 121,8E), ou les 119E du 18 novembre puis les 114,7E du 13 octobre.
A lire aussi
-
Féminicide d'Inès Mecellem: une "accumulation de défaillances", reconnaît l'Inspection générale de la justice
L'Inspection générale de la justice a reconnu jeudi une "accumulation de défaillances" des services de l'Etat qui n'ont pu empêcher le féminicide d'Inès Mecellem, tuée à Poitiers le 8 septembre alors qu'elle avait déposé plusieurs plaintes contre son ex-compagnon. ... Lire la suite
-
"C'est terminé, l'impunité" : jusqu'à 150.000 euros d'amende pour avoir illégalement loué des appartements sur Airbnb à Paris
Il s'agit des premières condamnations à des montants si élevés depuis l'adoption de la loi Echaniz-Le Meur de novembre 2024, qui vise à mieux réguler le marché des meublés touristiques. Les propriétaires de deux logements parisiens loués illégalement sur Airbnb ... Lire la suite
-
Rassemblement mercredi soir à Lille à l'appel d'organisations d'extrême-droite, en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, mortellement agressé en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
-
Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a "pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence" en République, alors qu'il achève à New Delhi une visite officielle en Inde, appelant les "extrêmes" à "faire le ménage" dans leurs rangs après la mort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer