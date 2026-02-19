 Aller au contenu principal
Nexans : -9% et 'gap de rupture' sous 136,5E, teste les 124E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 12:07

Nexans dévisse de -9% vers 124E, ouvrant au passage un "gap de rupture" sous 136,5E après avoir dévoilé des résultats 2025 nettement inférieurs aux attentes des analystes et des prévisions jugées décevantes.
Nexans a dégagé un RNPG de 358MnsE contre 478MnsE attendus, ce qui ne pardonne pas.
Le titre pourrait retracer son récent plancher des 120E du 18 décembre (la MM200 gravite vers 121,8E), ou les 119E du 18 novembre puis les 114,7E du 13 octobre.

