Nexans : +4,5%, repasse les 100 puis les 102E information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - Nexans grimpe de +4,5% et repasse la barre des 100 puis déborde les 102E.

Le prochain objectif, c'est le retracement de la récente résistance des 103,8E de mi-mai, puis le suivant celui du sommet des 107E du 20 février, puis viendra le tour des 111,5E (du 6/12/2024).





Valeurs associées NEXANS 101,3000 EUR Euronext Paris +3,95%