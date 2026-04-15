Nexalin progresse après avoir présenté les étapes du dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA pour un dispositif de traitement de la maladie d'Alzheimer

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15 avril - ** Les actions de Nexalin Technology NXL.O augmentent de 14 % à 0,49 $

** Le fabricant de dispositifs médicaux déclare avoir rencontré la FDA américaine alors qu'il prépare une demande d'approbation pour son dispositif de traitement des symptômes de la maladie d'Alzheimer

** La FDA a donné des conseils sur la conception des essais cliniques; Nexalin vise à soumettre une demande mise à jour au deuxième trimestre de 2026

** Le dispositif cible la maladie d'Alzheimer, une affection qui endommage lentement la mémoire et la pensée, en stimulant l'activité cérébrale pour améliorer la fonction cognitive - NXL

** NXL indique qu'elle a également rencontré des chercheurs universitaires américains pour affiner sa stratégie clinique et réglementaire

** En Chine, des études menées par un spécialiste de la maladie d'Alzheimer dans un hôpital de Pékin s'ajoutent à l'un des plus importants ensembles de données sur le vieillissement et la démence

** Le dispositif non invasif et sans médicament de Nexalin est déjà approuvé en Chine, au Brésil, à Oman et en Israël - NXL

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de ~15%