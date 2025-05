News Corp: hausse de 31% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère de Dow Jones, HarperCollins et REA Group, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 17 cents au titre de son troisième trimestre 2024-25, à comparer à 13 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est accru de 12% à 290 millions de dollars, soutenu par de fortes contributions des services immobiliers numériques et de Dow Jones, tandis que ses revenus ont augmenté de 1% à 2,01 milliards (+2% en organique).



'La finalisation de la cession de Foxtel à DAZN le mois dernier a significativement renforcé notre bilan et devrait accroitre notre retour sur capital investi, ainsi que notre BPA', met aussi en avant son CEO Robert Thomson.





Valeurs associées NEWS RG-A 28,4800 USD NASDAQ +1,06%