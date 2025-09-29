Newmont et Barrick annoncent le départ de leurs directeurs généraux ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Barrick Mining B.N et de Newmont NEM.N augmentent respectivement de 1,2 % à 34,9 $ et de 3,1 % à 87,9 $ dans les transactions de pré-marché, alors que les directeurs généraux des principales sociétés d'extraction d'or quittent leurs fonctions

** Barrick annonce que le directeur général Mark Bristow quittera ses fonctions , avec effet immédiat; Mark Hill est nommé directeur général par intérim

** Les analystes de TD Cowen disent que bien que Barrick ait déjà discuté de plans de transition, l'annonce de lundi "n'est clairement pas une transition"

** Josh Wolfson, analyste chez RBC Capital Markets, déclare: " Le départ de Bristow survient soudainement et, à court terme, pourrait éclipser la récente mise à jour de la découverte Fourmile de Barrick "

** Séparément, Newmont a déclaré que le directeur général Tom Palmer quittera ses fonctions d'ici la fin de l'année et sera remplacée par Natascha Viljoen, une initiée

** Les actions ont également été soutenues par une hausse de plus de 1% des prix du lingot GOL/

** À la dernière clôture, les actions de Barrick ont augmenté de 122,5 % depuis le début de l'année; NEM a augmenté de 129 % depuis le début de l'année