Newgame officialise son offre partielle sur GAM Holding

- Comme prévu, le groupement d’investisseurs Newgame a publié le prospectus détaillé de son offre partielle sur la société de gestion cotée en Suisse GAM Holding et qui vient s’opposer à l’offre totale du britannique Liontrust sur GAM.Newgame SA offre 0,55 franc suisse en espèces pour chaque action nominative de GAM Holding d’une valeur nominale de 0,05 franc suisse chacune qui fait l’objet de l’offre. Son offre porte sur un maximum de 28 millions d’actions GAM, représentant environ 17,5% du capital et des droits de vote de la société. L’offre sera ouverte à partir du 1er septembre et jusqu’au 28 septembre 2023 à 16 heures, heure suisse.Newgame détient déjà au sein du groupe d’investisseurs Newgame-Bruellan environ 9,6% des actions et des droits de vote de GAM. La majorité des actions de Newgame est détenue par Rock Investment, une société française contrôlée par le milliardaire Xavier Niel.L’offre de Liontrust court jusqu’au 23 août, mais le prospectus laisse entendre qu’elle pourrait être prolongée jusqu’au 12 septembre après «une éventuelle prolongation approuvée par la Commission des OPA (COPA)». Dans son prospectus, Newgame indique que le prix qu’il offre représente une prime de 31,9% par rapport au cours de clôture des actions GAM le 17 juillet 2023, date précédant la publication de l’annonce préalable. En prenant en compte un cours de clôture des actions de Liontrust de GBP 6,43 le 17 juillet 2023 et un taux de change GBP/CHF de 1,1251, le prix offert représente en outre une prime de 29,1% par rapport à l’offre de Liontrust.Newgame précise également que son offre ne constitue pas une offre de prise de contrôle car elle n’atteint pas 33% ou plus du capital-actions et des droits de vote de la société.

Réjane Reibaud