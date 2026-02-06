Newell Brands réduit les prix de Rubbermaid et de Graco, les consommateurs devenant plus économes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails provenant du porte-parole de l'entreprise et du communiqué de presse sur les résultats tout au long du texte) par Juveria Tabassum

Newell Brands réduit ses prix de jusqu'à 15 % pour sa marque de stockage alimentaire Rubbermaid et pour certains articles de base du portefeuille de produits de puériculture Graco, a déclaré un porte-parole à Reuters vendredi, alors que le fabricant de Sharpie est confronté à des droits de douane élevés et à la faiblesse des dépenses de consommation.

Les entreprises de biens de consommation courante telles que Newell, qui ont augmenté leurs prix pendant plusieurs trimestres pour contrer l'impact des droits de douane, sont maintenant confrontées à un retour de bâton de la part des consommateurs qui luttent contre les coûts élevés des produits de première nécessité.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O a déclaré mardi qu'il réduirait les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Cheetos, jusqu'à 15 %, après qu'une série de réactions des consommateurs a montré qu'ils ressentaient une pression sur leur budget.

"Bien que les prix de certains produits restent légèrement supérieurs aux niveaux de la fin de l'année 2023, Newell a abaissé le prix de vente conseillé de plusieurs articles de base, notamment le parc de jeu Pack 'n Play et le siège auto Turn2Me", a déclaré un porte-parole de Newell Brands.

L'entreprise avait augmenté les prix des produits Graco, fabriqués en Chine, au cours de l'année dernière.

Les prix sont en train d'être abaissés chez Rubbermaid, car Newell a investi dans la capacité de production nationale pour compenser l'impact des droits de douane, a déclaré le porte-parole.

L'entreprise a réduit son exposition à l'approvisionnement en Chine à moins de 10 % en 2025, a ajouté le porte-parole.

Newell s'attend à des paiements tarifaires moins élevés en 2026 qu'en 2025. En octobre, Newell avait relevé ses coûts tarifaires prévus à 180 millions de dollars, contre 155 millions de dollars pour 2025.

LA DEMANDE DE MARCHANDISES GÉNÉRALES RESTE FAIBLE

Les actions de Newell's ont chuté de près de 15 % avant le marché jeudi, après que le bénéfice annuel ajusté ait été inférieur aux estimations et que le directeur général Chris Peterson ait déclaré dans un communiqué que la société ne supposait pas une amélioration de la demande sous-jacente de la catégorie cette année.

"Nous pensons que c'est raisonnable, bien qu'une détérioration supplémentaire de la catégorie soit un risque étant donné la baisse du moral des consommateurs", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Le portefeuille de produits de marchandises générales de Newell's, tels que les boîtes de rangement, les bougies, les équipements de cuisine et les articles pour bébés, est fortement exposé aux consommateurs à revenus moyens et faibles.

Ces groupes de consommateurs sont de plus en plus réticents à dépenser aux États-Unis en raison des remboursements de prêts étudiants, des coûts élevés de l'alimentation et d'un marché de l'emploi en dents de scie.

Il vise un bénéfice normalisé par action de 54 cents à 60 cents pour l'ensemble de l'année 2026, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 60 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 1,90 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,88 milliard de dollars.