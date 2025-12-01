 Aller au contenu principal
Newell Brands en hausse après l'annonce de 900 suppressions d'emplois par le fabricant de Sharpie
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de Newell Brands NWL.O ont augmenté d'environ 2 % à 3,72 $

** Le fabricant de Sharpie va supprimer 900 emplois , soit 3,8 % de sa main-d'œuvre mondiale et prendre jusqu'à 90 millions de dollars de frais de restructuration

** L'effort de restructuration devrait permettre de réaliser des économies de coûts annualisées de l'ordre de 110 à 130 millions de dollars

** La société déclare qu'elle fermera environ 20 magasins Yankee Candle aux États-Unis et au Canada d'ici janvier de l'année prochaine

** En incluant les mouvements de la séance, NWL est en baisse de 63 % depuis le début de l'année

