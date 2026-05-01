Newell Brands bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action de Newell Brands NWL.O , fabricant des marqueurs Sharpie, a grimpé jusqu'à 13,2% pour atteindre 4,62 $ en début de séance, son plus haut niveau depuis plus de deux mois ** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel entre une stagnation et une hausse de 2%, contre une prévision antérieure allant d'une baisse de 1% à une hausse de 1%

** La société table sur un BPA normalisé annuel compris entre 56 et 60 cents, contre une prévision antérieure de 54 à 60 cents

** La société affiche également un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux prévisions au premier trimestre et une perte moins importante que prévu - données compilées par LSEG

** La demande des consommateurs, supérieure aux prévisions, a été stimulée par des investissements continus dans l'innovation, la publicité et le soutien promotionnel, malgré un contexte macroéconomique toujours difficile, selon le directeur général Chris Peterson

** La société estime que chaque variation de 5 dollars du prix du baril de pétrole a un impact de 5 millions de dollars; elle prévoit de compenser cet impact en cas de hausse et de réinvestir ou d'utiliser ces fonds pour soutenir ses bénéfices en cas de baisse

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé de 21% depuis le début de l'année