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New York poursuit Coinbase et Gemini, Robinhood recule aussi par contagion
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 21:04

Coinbase et Gemini ont enregistré des replis marqués mardi après une action en justice du procureur général de New York visant leurs marchés prédictifs, tandis que Robinhood a aussi reculé dans leur sillage.

Les plateformes exposées aux marchés prédictifs ont reculé mardi à Wall Street après une action en justice de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, contre Coinbase Financial Markets et Gemini Titan. Coinbase a mené le repli, tandis que Robinhood a aussi baissé par effet de contagion, alors même que le groupe n'est pas visé directement par la procédure. Cette réaction s'explique par la crainte d'un durcissement réglementaire plus large autour d'une activité que plusieurs acteurs présentaient comme un nouveau relais de croissance.

Dans ses plaintes déposées à Manhattan, Letitia James accuse Coinbase Financial Markets et Gemini Titan d'exploiter des marchés prédictifs sans licence de la New York State Gaming Commission. Selon elle, ces "event contracts", adossés à des issues comme le sport ou les élections, relèvent du jeu d'argent illégal au regard du droit de l'État. Elle leur reproche aussi d'avoir laissé des utilisateurs de 18 à 20 ans accéder à ces marchés, alors que l'âge minimal pour les paris sportifs mobiles à New York est fixé à 21 ans. La procureure réclame la restitution des profits jugés illégaux, des amendes civiles pouvant atteindre trois fois ces montants, ainsi que des mesures correctives, notamment sur l'accès des moins de 21 ans et le marketing sur les campus.

Cette offensive intervient alors que la bataille de compétence entre les États et la CFTC s'est intensifiée ces dernières semaines. Le régulateur fédéral défend son autorité exclusive sur les marchés dérivés de matières premières, y compris certains marchés prédictifs, tandis que New York soutient qu'une partie de ces produits relève en réalité du gambling.

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