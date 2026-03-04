New York Life réunit sa gestion d’actifs sous une seule marque

New York Life a réuni l’ensemble de ses activités mondiales de gestion d’actifs, aussi bien cotées que non cotées, sous la marque New York Life Investment Management. La plateforme représente 807,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025. Elle comprend notamment Candriam.

« En unifiant nos activités de gestion d’actifs sous une seule marque mondiale, nous renforçons notre capacité à proposer des solutions élargies sur les marchés cotés et privés et à approfondir les partenariats à long terme avec les clients qui naviguent dans des marchés de plus en plus complexes », a déclaré Craig DeSanto, président du conseil, président et directeur général de New York Life.

Pour soutenir le lancement mondial, la société lancera une nouvelle campagne publicitaire articulée autour du message : « Fondé sur la stabilité. Conçu pour ce qui vient. »

Laurence Marchal