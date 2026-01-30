New World atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans grâce à l'annonce de l'arrivée de Blackstone en tant qu'actionnaire principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 janvier - ** Les actions de New World Development
0017.HK ont bondi de 11,9% à 12,45 dollars HK, leur plus haut niveau depuis novembre 2023, et sont en passe de connaître une deuxième séance de hausse
** La société de capital-investissement Blackstone BX.N est sur le point de conclure un accord qui ferait d'elle le principal actionnaire du promoteur immobilier de Hong Kong New World Development, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet
** New World a déclaré dans un communiqué que son actionnaire majoritaire, CTFE, avait été approché par plusieurs investisseurs potentiels au sujet d'un éventuel investissement dans la société
** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 61,9 %, l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a augmenté de 8,4 %
