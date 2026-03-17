New Fortress Energy s'apprête à séparer ses activités brésiliennes pour réduire sa dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 11 et 12, mise à jour des actions au paragraphe 2)

New Fortress Energy NFE.O a déclaré mardi qu'elle séparerait ses opérations brésiliennes en une société autonome dans le cadre d'un accord de restructuration plus large avec les créanciers visant à réduire sa dette.

Les actions ont augmenté de plus de 30 % à la suite de cette nouvelle, avant de limiter les gains à 2,4 % dans les échanges après les heures de bureau.

La réinitialisation opérationnelle devrait réduire la dette de l'entreprise à environ 527,5 millions de dollars, contre environ 5,7 milliards de dollars.

New Fortress Energy a déclaré avoir signé un accord avec ses créanciers dans le cadre d'un plan de restructuration consensuel au Royaume-Uni, qu'elle devrait lancer en avril.

La société, qui se concentre sur les infrastructures de GNL et les projets énergétiques, a eu du mal à garantir l'approvisionnement en GNL à long terme des centrales électriques en Amérique latine, car elle n'a pas de cote de crédit de qualité, ce qui l'a obligée à acheter du combustible à des prix plus élevés.

En 2024, New Fortress a commencé à étudier différentes options, notamment le recrutement de partenaires stratégiques, la vente d'actifs après avoir reporté les dividendes versés aux actionnaires pour préserver les liquidités et la conclusion d'un accord avec les détenteurs d'obligations afin de repousser les échéances.

Le dernier plan de restructuration prévoit la scission en deux entités: une société privée centrée sur le Brésil, détenue par les créanciers, et une société cotée en bourse, "New NFE", qui détiendra le reste de ses actifs mondiaux.

La scission devrait être achevée à la mi-2026.

L'entité centrée sur le Brésil, qui sera basée à Rio de Janeiro, sera détenue par un groupe d'investisseurs institutionnels mondiaux.

Les créanciers recevront jusqu'à 2,5 milliards de dollars en actions privilégiées et environ 65 % des actions ordinaires de la nouvelle société, tandis que les actionnaires existants seront dilués à environ 35 %, avec un potentiel de dilution supplémentaire.

Par ailleurs, la société de GNL a déclaré dans un document qu'il ne fallait plus se fier aux états financiers vérifiés et non vérifiés qu'elle avait précédemment publiés pour la période 2023-2025.

Le dépôt a ajouté que New Fortress a identifié une faiblesse matérielle dans son contrôle interne sur l'information financière au 31 décembre 2024, qui s'est poursuivie tout au long de 2025.