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New Fortress Energy reçoit un avertissement du Nasdaq concernant le cours plancher
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New Fortress Energy NFE.O a annoncé jeudi avoir reçu un avis de la bourse Nasdaq indiquant que le promoteur de projets de gaz naturel liquéfié ne respectait plus les exigences relatives au cours minimal de cotation pour le maintien de son inscription.

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