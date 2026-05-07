New Fortress Energy reçoit un avertissement du Nasdaq concernant le cours plancher

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New Fortress Energy NFE.O a annoncé jeudi avoir reçu un avis de la bourse Nasdaq indiquant que le promoteur de projets de gaz naturel liquéfié ne respectait plus les exigences relatives au cours minimal de cotation pour le maintien de son inscription.