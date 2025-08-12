 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New Fortress Energy demande à la SEC une extension pour déposer son rapport trimestriel dans le cadre des négociations relatives à l'accord sur la dette
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

La société New Fortress Energy a déclaré mardi qu'elle avait demandé un délai supplémentaire à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour déposer son rapport pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, citant les discussions en cours sur le soutien de crédit supplémentaire requis dans le cadre de l'un de ses accords d'emprunt.

Les actions de la société américaine de gaz naturel liquéfié

NFE.O ont baissé de près de 5 % dans les premiers échanges.

Le calendrier de résolution des discussions est incertain et pourrait affecter la manière dont sa dette à long terme et les informations connexes sont présentées, a déclaré New Fortress dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

La société a également besoin de plus de temps pour achever les procédures relatives aux états financiers intermédiaires et permettre à son auditeur de terminer son examen.

New Fortress avait fait une annonce similaire en mai, indiquant qu'elle prolongerait la présentation de ses états financiers du premier trimestre à la SEC en raison de retards dans la conclusion d'une vente précédemment annoncée de ses activités en Jamaïque et de la démission de son chef comptable.

À la fin du premier trimestre, la dette à long terme de la société s'élevait à 8,9 milliards de dollars.

Les difficultés financières de la société sont dues à son incapacité à obtenir du GNL pour ses actifs de production d'électricité en Amérique latine dans le cadre d'accords à long terme, parce que son crédit n'était pas classé dans la catégorie des investissements et qu'elle a dû acheter le gaz à des prix plus élevés.

