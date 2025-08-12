New Fortress Energy demande à la SEC un délai supplémentaire pour déposer son rapport trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
New Fortress Energy NFE.O a déclaré mardi qu'elle avait demandé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis un délai supplémentaire pour déposer son rapport pour le trimestre clos le 30 juin, citant les discussions en cours sur le soutien de crédit supplémentaire requis dans le cadre de l'un de ses accords d'emprunt.
