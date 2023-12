Neutralité carbone : beaucoup de promesses sans lendemain, alerte le think tank Net Zero Tracker

Selon un rapport du groupe de réflexion sur le climat, quelque 150 pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en émissions, mais seulement 13% d'entre eux ont pris au moins un engagement dans ce sens.

Beaucoup de promesses, mais peu d'actions concrètes, constate Net Zero Tracker. Alors que plus de 110 pays veulent voir la COP28, qui se tient actuellement à Dubaï, adopter l'objectif de tripler les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse...), premier ressort des scénarios pour la neutralité carbone, le groupe de réflexion sur le climat déplore dans un rapport publié lundi 4 décembre que la plupart des pays qui visent la neutralité carbone n'ont pas pour autant annoncé de plans d'élimination progressive des énergies fossiles.

Selon ce think tank, géré par plusieurs centres de recherche américains et européens, dont l'université britannique d'Oxford, quelque 150 pays se sont engagés à atteindre la neutralité en émissions, couvrant 88% de tous les gaz à effet de serre émis par l'homme dans le monde. Mais seulement 13% de ces pays ont pris au moins un engagement pour éliminer progressivement l'utilisation, la production ou l'exploration du charbon, du pétrole et du gaz , indique le groupe,

"Un plan 'net zéro' qui ne dit pas clairement comment réduire progressivement les combustibles fossiles est comparable à un régime à la mode qui vous permet de manger autant de graisse que vous le souhaitez", a déclaré Thomas Hale, de l'université d'Oxford, coauteur du rapport. Autrement dit, ce plan "ne fonctionnera pas".

Net Zero Tracker a examiné à la loupe plus de 1.500 pays, régions, villes et grandes entreprises qui se sont engagés à la neutralité carbone. Il en conclut qu'environ 95% des pays producteurs de pétrole et de gaz ne se sont pas engagés à cesser progressivement l'exploration.

L'analyse est plus positive concernant les entreprises : 56% des sociétés actives dans la production de charbon se sont au moins partiellement engagées à éliminer progressivement ce combustible très émetteur.

Les entreprises africaines et européennes figurent plutôt en bonne place dans les plans d'élimination, loin devant les entreprises américaines.

Le rapport fait également l'éloge de l'Espagne , qui a inclus dans la loi des plans d'élimination progressive, de la capitale suédoise Stockholm, qui s'est fixé des objectifs de réduction des émissions, et du géant énergétique danois Orsted, désengagé des combustibles fossiles.