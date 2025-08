Neurones relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 18:05









(Zonebourse.com) - Neurones a réalisé un chiffre d'affaires de 424,3 MEUR au premier semestre 2025, en hausse de 5,4% sur un an, dont 4,6% de croissance organique. Au deuxième trimestre, la croissance organique s'établit à 5,3% malgré un contexte économique plus tendu.



'Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets Digitaux, la finance de marché, les missions d'ITSM (Service Now), le Business Process Management, avec une mise en oeuvre de l'Intelligence Artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes', indique la société.



L'environnement dégradé (pression sur les prix, baisse du taux d'utilisation, impact fiscal et social défavorable) a pesé sur la rentabilité : le résultat opérationnel non audité ressort à 7,8% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,4 point sur un an.



Pour 2025, Neurones relève sa prévision de chiffre d'affaires à près de 850 MEUR et anticipe une marge opérationnelle ajustée autour de 8%.





Valeurs associées NEURONES 43,2000 EUR Euronext Paris -0,35%