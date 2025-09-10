 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Neurones confirme ses objectifs annuels
information fournie par AOF 10/09/2025 à 18:24

(AOF) - Au premier semestre 2025, Neurones a enregistré un repli du résultat net, part du groupe, à 22,7 millions d'euros contre 24,50 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel a suivi la même tendance, passant de 37,1 millions d'euros, soit 9,2% des revenus, un an plus tôt à respectivement 33,1 millions d'euros et 7,8% au premier semestre 2025. " Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l’intercontrat…) ", a commenté le groupe de conseil en management et de services numériques.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros.

La trésorerie nette a progressé de 25,3 millions d'euros par rapport à celle du 30 juin 2024, à 282,2 millions d'euros.

" Dans un climat toujours incertain ", le groupe de conseil en management et de services numériques a confirmé ses dernières prévisions pour l'ensemble de l'année. Il vise un chiffre d'affaires de près de 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 8%.

Valeurs associées

NEURONES
40,9500 EUR Euronext Paris +2,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

