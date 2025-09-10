Neurones confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au premier semestre 2025, Neurones a enregistré un repli du résultat net, part du groupe, à 22,7 millions d'euros contre 24,50 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel a suivi la même tendance, passant de 37,1 millions d'euros, soit 9,2% des revenus, un an plus tôt à respectivement 33,1 millions d'euros et 7,8% au premier semestre 2025. " Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l’intercontrat…) ", a commenté le groupe de conseil en management et de services numériques.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros.

La trésorerie nette a progressé de 25,3 millions d'euros par rapport à celle du 30 juin 2024, à 282,2 millions d'euros.

" Dans un climat toujours incertain ", le groupe de conseil en management et de services numériques a confirmé ses dernières prévisions pour l'ensemble de l'année. Il vise un chiffre d'affaires de près de 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS