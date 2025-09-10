NEURONES : 6,3% de résultat net au 1er semestre 2025

(en millions d’euros) / S1 2024 / 2024 / S1 2025 *

Chiffre d’affaires / 402,4 / 810,4 / 424,3

Résultat opérationnel d’activité ** / 40,5 (10,1%) / 84,1 (10,4%) / 37,4 (8,8 %)

Résultat opérationnel / 37,1 (9,2%) / 77,9 (9,6%) / 33,1 (7,8%)

Produits financiers nets / 4,7 / 10,2 / 4,8

Impôt sur les résultats / (12,6) / (24,9) / (11,1)

Résultat net après impôt / 29,2 (7,3%) / 63,2 (7,8%) / 26,8 (6,3%)

dont part du groupe / 24,5 / 52,5 / 22,7

Trésorerie nette des dettes financières *** / 256,9 / 319,5 / 282,2

Effectif fin de période (p.) / 7 001 / 7 087 / 7 264

* Comptes au 30 juin 2025 arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 septembre.

** Avant coût des actions gratuites.

*** Hors dettes de loyers IFRS16.



Réalisations



Pour mémoire, sur la première partie de l’année le groupe a connu une croissance de 5,4% (dont 4,6% à périmètre constant), dans un contexte économique peu favorable.



A l’issue de ce 1er semestre :

- le résultat opérationnel est confirmé à 7,8%, après de nouvelles charges sociales et fiscales (environ 0,4% du chiffre d’affaires). Il reflète surtout la pression sur la marge brute (tension sur les prix, légère hausse de l’intercontrat…) ;

- le résultat net part du groupe représente 5,3% du chiffre d’affaires ;

(...)