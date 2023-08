NEURONES : + 12,9% de croissance organique au 1er semestre 2023

en millions d’euros / S1 2022 / S1 2023 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 327,1 / 368,7 / + 12,7% / + 12,9%



Réalisations



A + 12,9%, la croissance organique du 1er semestre est supérieure à celle de la même période de 2022 (+ 12,5%).



Retraités des effets calendaires, les deux premiers trimestres de 2023 ont connu des taux de progression comparables.



Les évolutions les plus notables concernent les projets Digitaux, le Conseil, l’Expérience Utilisateur, le Business Process Management et la Cybersécurité.



Le résultat opérationnel du semestre (¹) s’établit à 10,7% du chiffre d’affaires.



(¹) non audité et après 0,6% de charges liées aux actions gratuites.



Perspectives



NEURONES confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année :

- chiffre d’affaires supérieur à 730 M€,

- résultat opérationnel de l’ordre de 10%.