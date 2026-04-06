Neurocrine s'étend aux maladies métaboliques avec le rachat de Soleno pour 2,9 milliards de dollars

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Neurocrine Biosciences NBIX.O va acquérir le fabricant de médicaments pour maladies rares Soleno Therapeutics SLNO.O pour 2,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés lundi, marquant ainsi l'expansion du fabricant de médicaments axés sur les neurosciences dans le domaine des troubles métaboliques.

L'accord donne à Neurocrine l'accès à Vykat XR, le premier médicament approuvé aux Etats-Unis pour traiter l'hyperphagie associée au syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare, renforçant ainsi son portefeuille de traitements des maladies rares.

Neurocrine a offert 53 dollars par action Soleno détenue, ce qui représente une prime d'environ 34% par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions de Soleno ont fait un bond de plus de 33 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

L'accord offrirait une "voie plus raisonnable vers les maladies métaboliques" que les propres candidats à l'obésité de Neurocrine encore en phase d'essais précliniques, compte tenu des obstacles concurrentiels et réglementaires, a déclaré Evan Seigerman, analyste de BMO Capital Markets, dans une note après l'annonce d'un accord potentiel par le Financial Times, dimanche.

Le Vykat XR devrait rapporter 450 millions de dollars de ventes cette année et plus de 2 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici le milieu des années 2030, a déclaré Seigerman, citant les estimations de Visible Alpha.

Le traitement a généré des ventes d'environ 190 millions de dollars en 2025, environ neuf mois après avoir reçu l'approbation en mars.

L'opération, qui devrait être finalisée dans les 90 prochains jours, sera financée par les liquidités disponibles, a déclaré Neurocrine, ajoutant qu'elle prévoit de prendre un montant modeste de dette remboursable par anticipation.

L'hyperphagie, ou sensation de faim intense et persistante, est le symptôme caractéristique du syndrome de Prader-Willi, qui peut entraîner une obésité sévère ainsi que des problèmes physiques, mentaux et comportementaux.

Ce syndrome touche environ une naissance sur 20 000 à 30 000, et on estime à 20 000 le nombre de personnes atteintes aux États-Unis, selon les données du gouvernement.