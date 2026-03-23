Neuf séances, 20% de pertes : l'or ne fait plus refuge
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:21
L'or au comptant a touché 4 180,19 USD/oz à 07h37 GMT, son plus bas depuis le 11 décembre. Les contrats à terme sur livraison en avril abandonnent 7,5% à 4 231,80 dollars. Le métal enchaîne ainsi une neuvième séance de repli consécutive : plus de 10% perdus sur la seule semaine écoulée, pire performance hebdomadaire depuis février 1983 selon Reuters. Depuis le sommet historique de 5 594,82 dollars atteint le 29 janvier, le recul dépasse désormais 20%. L'argent recule de plus de 8% à 62,37 USD/oz, le platine cède 7,8% à 1 765,50 dollars et le palladium perd 4% à 1 346,48 dollars.
Le conflit irano-américain, entré dans sa 4e semaine, et la fermeture de facto du détroit d'Ormuz maintiennent le brut à des niveaux élevés, ravivant les craintes inflationnistes. Ce choc devrait soutenir l'or, actif refuge par excellence. Mais il produit l'effet inverse en faisant basculer les anticipations de marché des baisses de taux vers de potentielles hausses. "L'attrait de l'or d'un point de vue rendement s'en trouve terni", résume Tim Waterer, analyste en chef chez KCM Trade, cité par Reuters.
La liquidité même du métal se retourne contre lui : les corrections sur les marchés actions contraignent les investisseurs à solder leurs positions sur l'or pour couvrir leurs appels de marge sur d'autres actifs. L'outil FedWatch du CME confirme ce pivot macro : une hausse de la Fed d'ici fin 2026 est désormais jugée plus probable qu'une baisse. L'or se retrouve ainsi pris en étau entre un dollar plus ferme, des taux orientés à la hausse et des investisseurs contraints de liquider leurs positions pour couvrir leurs appels de marge ailleurs, trois forces qui annulent structurellement son statut de valeur refuge.
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