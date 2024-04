Neuberger Berman renforce son offre de fonds de Private Equity

(AOF) - Neuberger Berman annonce le lancement des fonds NB Direct Private Equity Fund 2024 et NB Global Private Equity Access Fund. En 2023, NB Private Markets a engagé plus de 14 milliards de dollars dans des co-investissements, des investissements primaires et secondaires ainsi que de la dette privée. Depuis le 13 mars dernier, le nom du fonds NB Direct Private Equity Fund 2023 ELTIF est devenu NB Direct Private Equity Fund 2024.

"Avec une levée de fonds lancée en mars 2023 et ouverte aux souscriptions jusqu'en décembre 2024, le fonds NB Direct Private Equity Fund 2024 délivre une stratégie cohérente avec les millésimes précédents et vise à offrir aux investisseurs une large diversification avec plus de 30 positions différentes à travers des co-investissements directs dans diverses zones géographiques, secteurs, tailles d'entreprises et stratégies de création de valeur au sein d'un fonds fermé", précise un communiqué de Neuberger Berman.

José Luis González Pastor, l'un des professionnels de l'investissement seniors gérant les deux fonds, déclare : "Ces dernières années, les investisseurs des marchés cotés ont fait face à la volatilité du marché, une forte inflation, une pandémie mondiale et des hausses de taux d'intérêt à des niveaux inégalés depuis plus d'une décennie. Le parcours du private equity a été moins heurté, ce qui renforce les avantages fondamentaux du private equity en tant que classe d'actifs, à savoir des rendements historiques élevés, supérieurs à ceux des marchés cotés sur de longues périodes, une volatilité plus faible et des avantages en termes de diversification".