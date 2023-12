Neuberger Berman recrute un spécialiste produits immobiliers pour l’Emea

Neuberger Berman vient de recruter Yahya Abdulla en tant que spécialiste produits immobiliers pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Basé à Londres, il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe en charge des relations investisseurs de la société de gestion afin de conseiller les investisseurs sur la gamme d’immobilier non coté.

Neuberger Berman est un investisseur important sur les marchés non cotés mondiaux, avec plus de 120 milliards de dollars sous gestion depuis sa création dans les domaines du capital-investissement, de la dette privée, de l’infrastructure et de l’immobilier.

Yahya Abdulla était précédemment en poste chez CIM Group, où il s’occupait des levées de fonds dans le secteur de l’immobilier international et de gestion des relations investisseurs.