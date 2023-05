- Le gestionnaire indépendant Neuberger Berman a recruté Fekko Ebbens pour le poste nouvellement créé de Head of Institutional Benelux. Il était jusqu'à tout récemment responsable mondial de la couverture des clients institutionnels de l’helvétique UBS AM. Auparavant, Fekko Ebbens était en charge du développement des affaires institutionnelles chez Lombard Odier Darier Hentsch. Basé à La Haye, il rejoint une équipe d’une quarantaine de gestionnaires d’actifs dont des spécialistes de la dette des marchés émergents et des prêts privés européens.Fekko Ebbens relève de Matt Malloy, responsable du groupe client institutionnel mondial et de Dik van Lomwel, responsable EMEA et Amérique latine. L’actuel responsable du Benelux, Cas Peters, assumera un rôle de conseiller senior et continuera à conseiller les clients de Neuberger Berman dans la région.

