Neuberger Berman : Fekko Ebbens nommé " Head of Institutional " pour le Benelux

(AOF) - Neuberger Berman a embauché Fekko Ebbens au poste nouvellement créé de responsable de l'institutionnel (" Head of Institutional ") pour le Benelux. Sous la responsabilité de Matt Malloy, responsable du groupe mondial des clients institutionnels, et de Dik van Lomwel, responsable de la région EMEA et de l'Amérique latine, M. Ebbens sera basé à La Haye. Il évoluera aux côtés des équipes d'investissement chargées de la couverture des clients, de la dette des marchés émergents, des prêts privés européens et des actions durables au niveau mondial.

Avec plus de 27 ans d'expérience, M. Ebbens vient d'UBS Asset Management, où il était dernièrement responsable mondial de la couverture des clients institutionnels. Auparavant, il s'occupait du développement des activités institutionnelles chez Lombard Odier Darier Hentsch. M. Ebbens est titulaire d'une maîtrise en économie d'entreprise de l'Université de Groningue.