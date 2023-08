Neuberger Bergman réagit au règlement européen anti-déforestation

(AOF) - Un nouveau règlement européen visant à réduire la déforestation et la dégradation des sols « pourrait avoir un réel impact sur les entreprises et les investisseurs ». C’est ce qu’affirme Argi Sampedro, stratégiste politique ESG et réglementation chez Neuberger Bergman, évoquant le texte voté le 19 avril dernier par le Parlement européen qui interdit la vente dans l'UE de « matières premières produites sur des terres déboisées ou dégradées ». Le texte concerne le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois ainsi que les produits transformés comme le cuir.

Le texte exigera des importateurs et exportateurs européens concernés qu'ils publient une déclaration de "due diligence", comprenant des informations telles que la quantité et la géolocalisation des terres de production depuis début 2021. Les régulateurs européens estiment qu'à partir de 2030, ce règlement pourrait permettre de préserver plus de 71 920 hectares de forêts et 32 millions de tonnes de CO2 chaque année.

Les investissements nécessaires pour produire les rapports, garantir la traçabilité et réorganiser les chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient coûter 175 millions à 2,6 milliards d'euros par entreprise, selon Neuberger Bergman. Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation, qui incluent la confiscation des marchandises et l'exclusion des marchés et des financements publics, devraient pour leur part représenter plus de 4 % du chiffre d'affaires annuel.

Ces nouvelles obligations seront applicables 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement, ce qui signifie que les entreprises auront jusqu'à fin 2024 ou début 2025 pour se préparer.

La Commission européenne s'apprête à publier une liste des pays selon leur niveau de risque (faible, standard ou élevé), qui déterminera le niveau de " due diligence " requis.

" Nous espérons que le secteur de la gestion d'actifs se conformera à cette nouvelle réglementation en développant des systèmes de collecte d'informations et de gestion des risques suffisants pour évaluer correctement l'exposition au risque de déforestation ", conclut Neuberger Bergman.