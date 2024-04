NetMedia Group : résultats annuels 2023

NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce un chiffre d’affaires annuel 2023 en forte croissance et une amélioration significative de sa rentabilité au cours de l’exercice. Récemment constitué, et après plusieurs mois de réorganisation au sein des nouvelles entités intégrées, le groupe génère un EBITDA positif sur le 2ème semestre. NetMedia Group clôture un exercice de transition structurant. Sa mutation s’achève progressivement en vue de poursuivre son développement avec une offre innovante optimisée et les capacités d’allier croissance et rentabilité.