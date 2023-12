NetMedia Group : Rappel - Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

NetMedia Group (ALNMG) rappelle qu’une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs particuliers mercredi 13 décembre 2023 à 18h.

Animée par Hervé Lenglart, Directeur Général, et Jérémy Marcaini, Directeur Administratif et Financier, cette visioconférence sera l’occasion de s’informer sur le groupe, sur sa stratégie de développement, et de poser des questions à ses dirigeants.

Les actionnaires individuels et investisseurs particuliers sont invités à s’inscrire à l’évènement via https://bit.ly/3Rj7IoP

Les modalités de connexion seront fournies aux participants inscrits dans la matinée précédant l'événement.