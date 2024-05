NetMedia Group annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,16 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription pouvant être porté à 1,33 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension

 Montant cible de 1,16 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription

 Prix de souscription par Action Nouvelle : 0,038 €

 Parité de souscription : 10 actions nouvelles pour 1 action existante

 Période de souscription du 6 juin 2024 au 21 juin 2024 inclus

 Détachement du droit préférentiel de souscription le 4 juin 2024

 Engagements de souscription des principaux actionnaires, dont BNP Paribas Développement et Entrepreneur Invest pour un montant de 920 K€, soit 79,29 % de l’opération

 Investissement éligible au PEA et au PEA-PME



NetMedia Group (ALNMG), acteur référent de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 1 160 324,95 € par l’émission de

30 534 867 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,038 € représentant une prime faciale de 31,9 % par rapport au cours de clôture du 29 mai 2024 (0,0288 €), et une prime de 27,2 % par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration (0,0298 €) avec une parité de 10 Actions Nouvelles à émettre de la Société (les « Actions Nouvelles ») pour 1 Action Existante de la Société (les « Actions Existantes ») (l'« Augmentation de Capital »).