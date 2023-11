Communiqué de presse

Bruxelles, le 21 novembre 2023 – 7:00

Information réglementée

Nethys confirme à Orange Belgium son intention de convertir sa participation dans VOO en titres Orange Belgium

UPDATE

La semaine dernière, Orange Belgium a confirmé être en discussion avec Nethys sur la conversion de sa participation de 25% + 1 action dans VOO en titres Orange Belgium. Cette possibilité est offerte à Nethys dans le cadre de l’acquisition de VOO par Orange Belgium.

Après obtention de l’avis conforme d’ENODIA, Nethys a officialisé ce jour à Orange Belgium son souhait d’engager le processus de conversion de sa participation dans VOO en titres Orange Belgium. Nethys obtiendrait à l’issue de ce processus une participation de 11% dans Orange Belgium et conserverait, une fois au capital d’Orange Belgium, les droits de gouvernance associés à sa participation dans VOO.

Cette opération sera présentée au conseil d’administration d’Orange Belgium dans les prochains jours. Dans la mesure où cette opération entre dans le champ de la procédure prévue à l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations, elle sera analysée par un comité d’administrateurs indépendants d’Orange Belgium, avec l’appui d’un expert indépendant, qui remettra un avis au conseil d’administration. Cette opération devra ensuite être approuvée par l’assemblée générale d’Orange Belgium.

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec un chiffre d'affaires de 1 391 millions d'euros en 2022 et plus de 3 millions de clients au 31 décembre 2022, et au Luxembourg, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de connectivité de nouvelle génération aux clients résidentiels et professionnels par le biais de réseaux mobiles multi-gigabits, de réseaux câblés et de réseaux de fibre optique, liés également à l'Internet of Things (IoT). Son réseau mobile ultraperformant est équipé des dernières technologies et bénéficie d'investissements continus. En tant qu'opérateur responsable, Orange Belgium investit également pour réduire son empreinte écologique et promouvoir des pratiques numériques durables et inclusives.

En juin 2023, Orange Belgium a finalisé l'acquisition d'une participation de 75 % moins 1 action dans l'opérateur de télécommunications VOO SA. Cette acquisition représente une avancée majeure dans la stratégie nationale convergente d'Orange Belgium et augmentera les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise.

Orange Belgium est une filiale du groupe Orange, présent dans 26 pays avec une base totale de 287 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2022. Le groupe est également l'un des principaux fournisseurs de services informatiques et de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour plus d'informations sur le web et votre mobile : corporate.orange.be , www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques commerciales d'Orange ou d'Orange Brand Services Limited.

Contact presse

Sven Adams – sven.adams@orange.com +32 (0)486 36 47 22

Koen Van Mol – koen.vanmol@orange.com +32 (0)495 55 14 99

press@orange.be

Pièce jointe