Netgem renforce son partenariat avec Bouygues Telecom
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:18

Le spécialiste de l'Entertainment Technology au service des éditeurs et des distributeurs de contenus vidéo annonce le renforcement de sa collaboration avec Bouygues Telecom, initiée avec le cloud gaming, avec le déploiement dès aujourd'hui d'une offre de chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV) sur l'ensemble de son parc TV.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Netgem étend la distribution de Pleio TV, son offre de chaînes FAST en France, aux millions de clients TV de Bouygues Telecom.

Vingt nouvelles chaînes ont été sélectionnées pour le lancement, avec des thématiques variées destinées à toute la famille : la Gen Z (ADN, Eclutch), les mélomanes (Qwest), les épicuriens (TV5 Monde Chefs) ou encore les amateurs de telenovelas (Passion Novelas, Passion Bollywood, Frequence Novelas).
Pour intégrer et optimiser cette solution de contenu clé en main, Netgem a développé son propre écosystème (SSAI, CDN, ad servers, intégration multi-regies).

L'objectif est de garantir une qualité de diffusion élevée et une monétisation publicitaire performante, en s'appuyant sur un modèle déployé avec succès au Royaume-Uni depuis 2020 et désormais disponible sur l'ensemble des territoires.

Valeurs associées

NETGEM
0,7660 EUR Euronext Paris +8,50%
