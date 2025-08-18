 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Netgem: partenariat avec 2K dans le cloud gaming
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 10:00

(Zonebourse.com) - Netgem annonce un nouveau partenariat d'envergure, avec l'éditeur de jeux vidéo 2K, qui permettra aux clients de la plateforme JIO en Inde de jouer à 'Mafia: Definitive Edition' le remake de la saga policière du jeu original 'Mafia'.

Ce remake comprend un scénario actualisé, des cinématiques supplémentaires, de toutes nouvelles séquences et fonctionnalités de gameplay, une bande originale orchestrale réenregistrée et d'autres améliorations.

'Ce partenariat renforce notre engagement à fournir un divertissement haut de gamme à nos clients, que ce soit à travers la télévision, les films ou, désormais, des jeux vidéo de premier ordre', commente Mathias Hautefort, le DG de Netgem.

Cette collaboration marque ainsi une étape importante dans sa stratégie visant à améliorer son offre de divertissement. 2K et Netgem sont en discussions pour intégrer d'autres franchises du label à la plateforme de cloud gaming.

Valeurs associées

NETGEM
0,9500 EUR Euronext Paris +1,28%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

