Netgem lance une nouvelle génération du service ZeopTV en intégrant Android TV

(AOF) - Netgem lance une nouvelle version de Zeop TV à la Réunion avec sa nouvelle génération d’interface Multi-écrans, maintenant étendue à Android TV. Zeop TV, qui est utilisé par près de 100.000 abonnés à la Réunion, profite de ce lancement de nouvelle génération de box TV pour enrichir son offre de contenus avec 12 nouveaux services de Replay, qui s’ajoutent à une meilleure expérience du direct, le tout disponible sur l’interface utilisateur de Netgem en multi-écran.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.