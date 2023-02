NETGEM : Chiffre d'affaires annuel et Perspectives

Paris, le 1er février 2023,

Netgem annonce un chiffre d'affaires et une marge brute sur l'exercice 2022 s'élevant à €36,3 millions et €20,1 millions en hausse respectivement de 28% et 14% par rapport à l'exercice 2021.

DONNEES IFRS

en millions d'euros 2022 2021 Evolution Chiffre d'affaires 36,3 28,3 +28% Marge brute 20,1 17,6 +14%

La Société termine l'année 2022 avec une base de 508.000 abonnés netgem.tv , gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe, sous marque de l'opérateur (B2B2C).

Le chiffre d'affaires annuel total résultant de l'activité de streaming TV s'élève à €29,5 millions , dont €14,4 millions donnent lieu à facturation récurrente (ARR [1] ). Les autres revenus de cette activité s'élèvent à €15,1 millions et incluent en particulier de la vente d'équipements d'accès, des frais d'activation de service et des prestations non récurrentes. La trésorerie brute du groupe s'élève à €6,2 millions à fin décembre.

Perspectives 2023

La Société anticipe une croissance de plus de 20% de son parc d'abonnés en 2023, entraînant une croissance similaire de l'ARR. Les revenus générés par le parc suffiront à financer cette croissance. Les free cash-flow seront ainsi positifs en 2023.

L'évolution rapide du marché vers des set-top box standardisées sur base androidTV devrait également permettre à la Société de se désengager totalement de la vente d'équipements d'accès, et des besoins en fonds de roulement associés.

Dans ce contexte favorable à l'activité netgem.tv , Netgem a décidé d'engager la cession de ses activités autres que le streaming TV, lesquelles sont situées au sein de sa filiale française Vitis. Ces cessions devraient avoir lieu au cours du 1er semestre 2023.

DONNEES IFRS

en millions d'euros 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 36,3 dont streaming TV 29,5 dont activités à céder en 2023 6,8 MARGE BRUTE 20,1 dont streaming TV 17,5 dont activités à céder en 2023 2,6

Les moyens ainsi dégagés seront réinvestis dans l'enrichissement de son produit et l'élargissement de son marché adressable. Le groupe compte également simplifier en 2023 son organisation, permettant une réduction sensible de ses frais généraux.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, “Nos chiffres attestent que netgem.tv répond aux attentes des consommateurs pour des offres intégrées de divertissement familial au juste prix, et aux besoins des opérateurs télécoms de s'appuyer sur des experts métiers dans le secteur extrêmement dynamique du divertissement digital. Fort de ces succès, nous devons encore améliorer notre produit et en élargir la distribution. La cession rentable de nos activités de diversification nous en donnera les moyens et garantira le focus de l'entreprise.”

La Société annonce avoir été informée que son actionnaire de référence J2H a porté sa participation de 24,7% à 29,3% du capital en rachetant une partie des participations de MM. Olivier Guillaumin et Christophe Aulnette, qui ont démissionné du Conseil d'administration. La Société, son Président Joseph Haddad, et son Conseil d'administration tiennent à remercier très chaleureusement MM. Guillaumin et Aulnette pour leur indéfectible soutien et leur contribution majeure à la création et au développement de la Société.

Calendrier de communication financière 2023

Résultats annuels 2022 vendredi 31 mars 2023 (*)

Point d'activité T1 2023 jeudi 25 mai 2023 (*)

Assemblée générale annuelle jeudi 25 mai 2023, 14h30

Résultats semestriels 2023 vendredi 28 juillet 2023 (*)

(*) avant bourse.

A propos de Netgem

Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv , qui regroupe en une expérience intégrée l'ensemble des contenus vidéos, en direct, à la demande ou par abonnement disponible sur le marché, et permet leur accès par tous les membres de la famille sur les écrans mobile, PC ou TV.

Le produit netgem.tv est distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 500.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

[1] annual recurring revenue ou revenu annuel récurrent.

