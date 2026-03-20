Netflix voit plus de perspectives pour les événements en direct en Corée du Sud après BTS

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(Ajout d'une citation, de détails et d'un contexte) par Jihoon Lee

Netflix NFLX.O prévoit plus d'opportunités pour les événements en direct en Corée du Sud, a déclaré la société vendredi, alors que la plate-forme de streaming américaine se prépare à diffuser en direct un concert de retour très attendu de BTS à Séoul.

Lors d'une conférence de presse, Brandon Riegg, vice-président de Netflix chargé des séries non fictionnelles et des sports, a ajouté que l'investissement de l'entreprise en Corée continuerait à croître, en disant qu'ils espéraient que l'événement de BTS samedi serait "un spectacle comme nous n'en avons jamais vu auparavant".

"J'imagine qu'avec notre engagement à travailler en partenariat avec nos producteurs en Corée, il y aura beaucoup d'autres opportunités pour d'autres événements en direct", a-t-il déclaré.

"Nous avons peut-être des projets en cours dont je ne peux pas parler pour l'instant".

Le concert d'une heure de BTS, qui se tiendra sur la place historique de Gwanghwamun à Séoul, marquera la sortie du premier nouvel album du groupe de sept membres en plus de trois ans et le début d'une tournée mondiale en avril.

Le concert sera diffusé en direct sur Netflix dans 190 pays, ce qui constituera la première diffusion mondiale en direct d'un concert de musique par la plateforme américaine.

Brandon Riegg a indiqué que Netflix investissait également davantage dans l'infrastructure en Corée du Sud afin de pouvoir organiser davantage d'événements en direct.

"La culture coréenne, les divertissements coréens qui sont si appréciés, font que c'est un choix évident pour continuer à approfondir ce partenariat", a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté mercredi, en citant une source, que Netflix prévoyait une tournée mondiale de "KPop Demon Hunters" , afin de capitaliser sur son film le plus populaire .