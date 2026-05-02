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Netflix va assurer une large sortie en salles du film « Narnia » de Greta Gerwig, une première
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 01:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration d'Adam Aron, président d'AMC, aux paragraphes 10 et 11) par Dawn Chmielewski

Netflix NFLX.O a annoncé vendredi que sa filiale diffuserait le film « Narnia: Le Neveu du magicien » de la réalisatrice Greta Gerwig en salles l'année prochaine, où il sera diffusé en exclusivité pendant plus de 45 jours – une première pour le service de streaming. Écrit et réalisé par Gerwig, le film est la première adaptation du livre de C.S. Lewis publié en 1955, qui explore les origines de Narnia. Il sortira en salles le 12février et sera disponible sur la plateforme de streaming le 2 avril.

Cela marque un tournant pour Netflix, qui diffuse généralement ses films en exclusivité sur sa plateforme de streaming. Il y a eu quelques exceptions, notamment pour les films susceptibles de remporter un Oscar. Les films doivent sortir en salles pour pouvoir prétendre à une nomination aux Oscars.

Netflix a déclaré avoir opté pour une large sortie en salles pour « Narnia » en raison de l'attrait de la série auprès de toutes les générations et dans toutes les régions.

Les exploitants de salles ont salué la décision de Netflix. « C'est une bonne nouvelle », a déclaré Michael O'Leary, président de Cinema United , dans un communiqué , ajoutant: « "Narnia: Le Neveu du magicien" de Greta Gerwig est un film que le public voudra voir sur grand écran. Il aura désormais cette opportunité.»

Netflix s'est montré de plus en plus disposé à embrasser l'expérience cinématographique, en sortant l'année dernière une version karaoké de son film d'animation populaire, « KPop Demon Hunters », dans les salles de cinéma. Lors de la poursuite de Warner Bros. Discovery WBD.O , le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a également déclaré que la société continuerait à sortir les films de Warner Bros. en salles et à respecter la période d'exclusivité traditionnelle de 45 jours. « Narnia » devait initialement sortir pendant deux semaines dans les salles IMAX, à partir de Thanksgiving. Gerwig a salué la décision de Netflix d’offrir une diffusion plus large au film.

« J'ai hâte que les gens puissent voir le film au cinéma le 12 février et sur Netflix le 2 avril », a déclaré Gerwig.

Adam Aron, président-directeur général d'AMC Entertainment, a déclaré que la plus grande chaîne de cinémas du pays « mettrait tout en œuvre » pour soutenir Netflix.

« Nous sommes pleinement de leur côté », a écrit Aron sur la plateforme de réseaux sociaux X. « Nous sommes et serons pleinement engagés. »

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