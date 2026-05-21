Netflix va ajouter « The Breakfast Club » de Charlamagne tha God, qui sera sa première émission quotidienne en direct

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Netflix NFLX.O diffusera l'émission de radio « The Breakfast Club » en semaine à partir du 1er juin, renforçant ainsi son partenariat avec iHeartMedia IHRT.O et faisant de cette émission la première émission quotidienne en direct du géant du streaming.

L'émission matinale, animée par Charlamagne tha God, DJ Envy et Jess Hilarious, avec des invités tels que les anciens présidents américains Barack Obama et Joe Biden, sera diffusée simultanément sur Netflix et à la radio pendant près de trois heures, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Ce partenariat renforce l'engagement de Netflix dans la programmation en direct, alors que les plateformes de streaming recherchent des formats récurrents et moins coûteux pour ancrer des habitudes de visionnage quotidiennes et étendre leurs franchises audio établies à la vidéo.

« The Breakfast Club » a été lancé en 2010 et est depuis devenu une émission phare proposant des interviews de célébrités, des actualités sur la culture pop et des commentaires sur la culture hip-hop et R&B.

L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris et les musiciens Kendrick Lamar et Alicia Keys figurent également parmi les invités qui ont participé à l'émission.

Les animateurs diffusent également « Weekends with The Breakfast Club », un classement hebdomadaire de trois heures des 20 meilleures chansons du hit-parade.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement d'une collaboration exclusive autour de podcasts vidéo annoncée en décembre, qui s'inscrit dans une initiative plus large visant à adapter des contenus initialement audio aux plateformes vidéo.

« C’est un grand pas en avant dans la manière dont nous donnons vie à des franchises audio phares, qui définissent une culture, pour les spectateurs de Netflix à travers le monde, et nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec iHeartMedia », a déclaré Lauren Smith, vice-présidente de Netflix chargée des licences de contenu et de la stratégie de programmation.

Les abonnés Netflix bénéficieront également d’une version ininterrompue de l’émission, comprenant des images exclusives des coulisses, des discussions approfondies et d’autres segments bonus diffusés pendant les pauses publicitaires à la radio.

La diffusion radio se poursuivra sur Power 105.1 d’iHeartMedia à New York et sur plus de 100 stations, ainsi que sur l’application iHeartRadio. iHeartMedia conservera les droits et la distribution des contenus exclusivement audio.