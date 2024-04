Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: succès confirmé pour 'Le Problème à 3 corps' information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - 'Le Problème à 3 corps' est resté en tête des séries les plus visionnées sur Netflix pour la troisième semaine d'affilée, a annoncé hier soir la plateforme de vidéo à la demande.



La nouvelle production des scénaristes de 'Game of Thrones' David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo a cumulé 4,8 millions de vues, dominant le classement des séries en langue anglaise.



Côté films, le documentaire 'Les Vérités de Jennifer' - inspiré d'une affaire criminelle réelle - s'est hissé directement en tête du classement des longs métrages les plus regardés, avec 18 millions de vues.



Il figure dans les 'top 10' des contenus les plus consultés dans 82 pays.



'Le Fabricant de larmes', une production italienne, occupe de son côté la première place des films en langue étrangère, et ce pour le seconde semaine d'affilée, avec un total de 17 millions de vue.



Enfin, le programme sud-coréen 'Parasyte: The Grey', situé entre science-fiction et horreur, est resté en tête des téléfilms étrangers les plus visionnés, avec 9,8 millions de vues.





