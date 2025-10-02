Netflix subit une quatrième journée de baisse, Musk appelle au boycott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - **Les actions de Netflix en baisse pour la quatrième journée consécutive. Dernière baisse de 1,2 % à 1 158 $. Plus tôt, elle a atteint 1 134 $, son niveau le plus bas depuis le 14 mai

**Elon Musk a appelé mercredi les utilisateurs de X à annuler leur abonnement à Netflix en raison d'une émission qui, selon les critiques, ferait la promotion du transgenrisme auprès des enfants.

** L'action est en passe de connaître sa première baisse en quatre séances depuis la fin février et a perdu plus de 4 % sur cette période ** Sur les 50 analystes qui couvrent NFLX, la répartition des recommandations est de 36 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et aucune "vente"

** L'objectif de prix médian de 1 420 $ est en hausse par rapport aux 1 400 $ d'il y a un mois