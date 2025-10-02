 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,00
+1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netflix subit une quatrième journée de baisse, Musk appelle au boycott
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - **Les actions de Netflix en baisse pour la quatrième journée consécutive. Dernière baisse de 1,2 % à 1 158 $. Plus tôt, elle a atteint 1 134 $, son niveau le plus bas depuis le 14 mai

**Elon Musk a appelé mercredi les utilisateurs de X à annuler leur abonnement à Netflix en raison d'une émission qui, selon les critiques, ferait la promotion du transgenrisme auprès des enfants.

** L'action est en passe de connaître sa première baisse en quatre séances depuis la fin février et a perdu plus de 4 % sur cette période ** Sur les 50 analystes qui couvrent NFLX, la répartition des recommandations est de 36 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et aucune "vente"

** L'objectif de prix médian de 1 420 $ est en hausse par rapport aux 1 400 $ d'il y a un mois

Elon Musk

Valeurs associées

NETFLIX
1 159,8000 USD NASDAQ -0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank