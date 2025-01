Netflix signe un trimestre record et dépasse les 300 millions d'abonnés

(AOF) - Netflix a enregistré un quatrième trimestre historique en termes d'abonnements avec le gain de 18,9 millions de nouveaux abonnés. Une performance record qui représente plus du double du consensus. Le précédent record remonte au premier trimestre 2020 - période du Covid 19- avec 15 millions de nouveaux abonnés. Le nombre global d'abonnés au géant californien du streaming vidéo dépasse les 300 millions, dopé par la diffusion en direct d'événements sportifs et la répression du partage de mots de passe (+41 millions sur l'année écoulée).

La capitalisation boursière devrait dépasser ce jour les 40 milliards sur le Nasdaq.

Sur le trimestre écoulé, les revenus de Netflix ont progressé de 16% à 10,2 milliards de dollars.

Le bénéfice d'exploitation s'élève à 2,3 milliards de dollars, en augmentation de 52 % en glissement annuel.

Perspectives de revenus 2025 relevées

La firme américaine relève légèrement ses prévisions de revenus sur 2025, anticipant pour cette année un chiffre d'affaires entre 43,5 et 44,5 milliards de dollars, soit une amélioration de 14% en haut de fourchette avec une marge opérationnelle attendue à 29% contre 28% précédemment.

Netflix a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter ses prix aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine.

"Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour continuer à améliorer Netflix ", a déclaré l'entreprise dans une lettre aux investisseurs.

Netflix a également annoncé un rachat d'actions de 15 milliards de dollars.

