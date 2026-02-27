 Aller au contenu principal
Netflix s'envole, les investisseurs saluant sa décision de se retirer de la course à Warner Bros
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécritures tout au long du texte) par Harshita Mary Varghese

Netflix a bondi de plus de 9 % vendredi, les investisseurs saluant sa décision de se retirer de la course à Warner Bros Discovery, une guerre d'enchères de plusieurs mois avec Paramount Skydance pour certains des actifs les plus prisés d'Hollywood.

Netflix a refusé de s'aligner sur la dernière offre de Paramount (31 dollars par action) ou de relever son offre de 27,75 dollars par action pour les studios et les actifs de diffusion en continu de Warner Bros, déclarant que l'opération n'était "plus intéressante sur le plan financier".

Cette décision a été accueillie favorablement par les investisseurs , les actions du géant de la diffusion en continu ayant perdu plus de 18 % depuis l'annonce de son accord avec Warner Bros le 5 décembre.

Selon Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot, cette dernière décision est une "coche dans la boîte" pour la discipline.

"Ce que l'on attend d 'une équipe de direction, c'est qu'elle soit capable d'examiner les acquisitions, de les évaluer, de payer ce qu'elle estime être un juste prix, mais de ne pas surpayer."

Les analystes et les investisseurs se sont demandé si l'offre de Netflix était une tentative défensive de bloquer un futur concurrent ou un changement offensif par rapport à son approche historiquement disciplinée de la construction contre l'achat.

"Nous pensons que le retrait de NFLX de la course lui permettra de se recentrer sur ses activités, alors que ses concurrents les plus proches sont aux prises avec des processus d'approbation réglementaire et d'intégration des fusions longs et fastidieux, et que PSKY est accablé par des dettes de transaction considérables", ont déclaré les analystes de HSBC.

UN BON SENS DES AFFAIRES

Les actions de la Paramount, dirigée par David Ellison, ont quant à elles augmenté de 5 %.

Un rapprochement avec Warner Bros permettrait au studio hollywoodien historique de Paramount d'exploiter le vaste trésor de propriété intellectuelle de Warner - y compris des franchisestelles que "Fantastic Beasts" et "The Matrix" - dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la diffusion en continu.

"L'actif le plus important de WBD est en déclin et la société est toujours endettée à la suite de sa dernière fusion ratée. Mais cet accord est plus une question de rachat d'Hollywood par Ellison et d'ego qu'une question de bon sens commercial", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

Pour l'unité de streaming de Paramount, une combinaison avec HBO Max et Discovery+ redéfinirait sa position dans une ère de streaming dominée depuis longtemps par Netflix.

"Paramount était à la traîne sur le marché du streaming, et elle a besoin du contenu et des capacités de Warner Bros pour rattraper son retard. Il faudra plus qu'Harry Potter pour que l'accord opère sa magie et permette à Paramount de lutter contre Netflix, Disney et Amazon dans la guerre du streaming", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Dans la lutte pour Warner Bros, le consortium Paramount soutenu par le milliardaire Larry Ellison et dirigé par son fils, le directeur général de Paramount David Ellison, a également augmenté son indemnité de rupture à 7 milliards de dollars et élargi ses engagements financiers, y compris 45,7 milliards de dollars en actions.

"Il y a un bon et un mauvais prix pour toute acquisition, et la pression est maintenant sur Paramount pour prouver que la grosse dépense financière en vaut la peine", a déclaré Coatsworth.

