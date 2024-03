Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: retiré de la liste de valeurs préférées de Wedbush information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - L'action Netflix a ouvert en baisse mercredi à la Bourse de New York, pénalisée par une note de Wedbush Securities qui a annoncé avoir retiré le titre de la liste de ses 'meilleures idées d'investissement' (best ideas list).



Le broker indique maintenir son opinion 'surperformance' sur la valeur en raison du moteur que constitue selon lui la croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices et du flux de trésorerie disponible.



'Cependant, nous estimons qu'il va devenir beaucoup plus difficile pour Netflix d'impressionner les investisseurs en 2024 qu'2023', tempère-t-il.



De son point de vue, plusieurs catalyseurs haussiers sont déjà bien intégrés dans les cours, comme la fin du partage de mots de passe, seule la montée en puissance de l'offre avec pub pouvant d'après lui encore constituer un élément porteur.



Une vingtaine de minutes après l'ouverture, le titre Netflix perdait 1%, alors que l'indice S&P 500 progressait de quasiment 0,6% au même moment.





Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -1.34%