Netflix: relèvement des objectifs pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mardi soir, Netflix a annoncé relever d'un point sa prévision de marge opérationnelle pour l'année 2025, à 29%, et de 0,5 milliard de dollars sa fourchette-cible de revenus annuels, à entre 43,5 et 44,5 milliards.



La plateforme de streaming vidéo a fait part d'un doublement (+102%) de son BPA à 4,27 dollars au titre du quatrième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle en amélioration de plus de cinq points à 22,2%, supérieure à sa prévision.



Netflix a aussi dépassé ses attentes de revenus, ceux-ci ayant progressé de 16% (+19% hors effets de changes) à un plus de 10,2 milliards de dollars, portés par une croissance de 15% des abonnements payants moyens et des ventes publicitaires meilleures que prévu.





Valeurs associées NETFLIX 869,68 USD NASDAQ +1,35%