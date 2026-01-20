Netflix présente une offre entièrement en numéraire pour Warner Bros Discovery

par Dawn Chmielewski

Netflix NFLX.O a opté mardi pour une offre entièrement en numéraire pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery

WBD.O , sans pour autant augmenter le montant de sa proposition de rachat de 82,7 milliards de dollars, cherchant ainsi à contrecarrer les ambitions de son concurrent Paramount Skydance

PSKY.O d'acquérir le géant hollywoodien.

La nouvelle offre en numéraire à 27,75 dollars par action a reçu le soutien unanime du conseil d'administration du propriétaire de HBO, selon un document réglementaire déposé mardi.

Elle remplace une offre précédente de 23,25 dollars en espèces et de 4,50 dollars en actions Netflix.

"La contrepartie de la fusion est un montant fixe en espèces qui sera payé par une société de premier ordre, ce qui garantit aux actionnaires (de Warner Bros) une valeur certaine et des liquidités dès la conclusion de la fusion", a déclaré WBD.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de Warner Bros, et donc de ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Ses franchises de divertissement lucratives comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

Paramount a soumis au total six offres pour acquérir l'intégralité du studio Warner Bros, y compris ses réseaux de télévision, dont CNN et TNT Sports, la dernière ayant été rejetée en janvier, WBD la jugeant trop risquée.

WBD compte organiser d'ici le mois d'avril une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour voter sur l'accord avec Netflix.

"Notre accord révisé en espèces permettra d'accélérer le vote des actionnaires et d'offrir une plus grande certitude financière", a déclaré dans un communiqué Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix.

L'action Netflix, dont les résultats financiers sont attendus après la clôture de Wall Street mardi, avançait de 1,2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Dawn Chmielewski à Los Angeles, avec la contribution d'Aditya Soni et Harshita Varghese; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)