Netflix prépare une offre entièrement en numéraire pour Warner Bros, selon une source
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 04:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre initiale comprenait des liquidités et des actions pour les films et la diffusion en continu

*

Paramount propose 108,4 milliards de dollars, l'offre de Netflix est privilégiée

*

Le conseil d'administration de Warner Bros cite le risque d'endettement dans l'offre de Paramount

(Modification du titre, ajout de détails dans les paragraphes 4, 10 à 14) par Milana Vinn et Zaheer Kachwala

Netflix NFLX.O se prépare à faire une offre entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier.

Les changements sont destinés à accélérer la vente, qui prendra des mois avant d'être conclue et qui s'est heurtée à l'opposition de politiciens et d'un soumissionnaire rival, Paramount Skydance PSKY.O , selon la source.

Bloomberg News a rapporté l'information plus tôt dans la journée. Netflix a refusé de commenter le rapport de Bloomberg, tandis que Warner Bros n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

À la clôture, mardi, les actions de Netflix étaient en hausse de 1,02 % et celles de Warner Bros en hausse de 1,62 %. Les actions de Paramount sont restées stables.

L'offre de Netflix, d'un montant de 82,7 milliards de dollars, se composait initialement de liquidités et d'actions pour les films et les actifs de streaming de Warner Bros, tandis que Paramount proposait 108,4 milliards de dollars en liquidités pour l'ensemble de la société, y compris ses activités de télévision par câble.

Warner Bros a néanmoins privilégié l'accord avec Netflix malgré les modifications apportées à l'offre de Paramount , notamment le soutien financier de 40 milliards de dollars apporté par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David Ellison, directeur général de Paramount.

Le conseil d'administration de Warner Bros a fait valoir que l'offre de Paramount dépendait d'un important financement par emprunt , ce qui augmentait le risque de clôture, et que l'offre "restait inadéquate".

Paramount et Netflix se sont livrés une bataille acharnée pour s'approprier Warner Bros, ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que sa vaste bibliothèque de contenus.

Ses lucratives franchises de divertissement comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

La guerre des enchères est devenue la bataille de rachat la plus surveillée d'Hollywood, alors que les studios naviguent dans un paysage de plus en plus dominé par les plateformes de streaming et les recettes volatiles des salles de cinéma.

Dans le même temps, les législateurs, toutes tendances politiques confondues, craignent qu'une consolidation accrue des médias n'entraîne une hausse des prix et ne réduise le choix des consommateurs.

Lundi, Paramount a intenté un procès à Warner Bros pour obtenir plus d'informations sur son accord avec Netflix et a déclaré qu'elle prévoyait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros.

Paramount a fait valoir que son offre de 30 dollars par action pour l'ensemble de Warner Bros était supérieure à l'offre précédente de Netflix de 27,75 dollars par action pour les studios et les actifs de diffusion en continu, et qu'elle passerait plus facilement les obstacles réglementaires.

Netflix a accepté une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars s'il ne peut obtenir l'autorisation des autorités de régulation, tandis que Warner Bros serait tenu de verser au service de diffusion en continu une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars en cas d'abandon de son accord avec Netflix.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
90,3200 USD NASDAQ +1,02%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,1200 USD NASDAQ -0,25%
WARNER BROS RG-A
28,8600 USD NASDAQ +1,62%
