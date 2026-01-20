Netflix paiera désormais tout en liquide pour Warner Bros afin de maintenir Paramount à distance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre révisée de Netflix s'élève à 27,75 dollars par action en numéraire

*

L'offre précédente était un mélange d'argent liquide et d'actions Netflix

*

Les actions de Netflix ont chuté de 15 % depuis l'accord de fusion du 5 décembre

(Ajout de détails sur le vote des actionnaires au paragraphe 5) par Dawn Chmielewski

Netflix est passé à une offre entièrement en espèces pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery, sans augmenter le prix de 82,7 milliards de dollars, dans le but de fermer la porte aux efforts rivaux de Paramount pour s'emparer du géant hollywoodien.

La nouvelle offre en numéraire - à 27,75 dollars par action - a reçu le soutien unanime du conseil d'administration du propriétaire de HBO, selon un document réglementaire déposé mardi.

Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O convoitent Warner Bros WBD.O pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros de DC Comics "Batman" et "Superman".

Paramount a modifié ses conditions et s'est lancé dans une campagne médiatique agressive pour tenter de convaincre les actionnaires de la supériorité de son offre, mais Warner Bros a rejeté la société dirigée par David Ellison.

Warner Bros organisera une réunion spéciale des investisseurs pour voter sur l'accord avec Netflix, le pionnier de la diffusion en continu ayant déclaré que la réunion devrait se tenir d'ici le mois d'avril.

"Notre accord révisé en espèces permettra d'accélérer le vote des actionnaires et offrira une plus grande certitude financière", a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, dans un communiqué.

Les actions de Netflix, qui devrait publier ses résultats trimestriels après la clôture du marché, étaient en hausse de 1,2 % avant la cloche. Les actions de Paramount ont baissé de 1 %, tandis que celles de Warner Bros ont peu changé.

L'OFFRE PRÉCÉDENTE EN ESPÈCES ET EN ACTIONS A ÉTÉ REMPLACÉE

Les actions Netflix ont chuté de près de 15 % depuis l'annonce de la fusion le 5 décembre, clôturant à 88 dollars par action vendredi - bien en deçà du prix plancher de 97,91 dollars de l'offre initiale. Cette chute fait partie des arguments avancés par Paramount pour justifier la supériorité de son offre.

La nouvelle offre de 27,75 dollars par action de Netflix remplace son offre précédente de 23,25 dollars en espèces et de 4,50 dollars en actions Netflix.

"La contrepartie de la fusion est un montant fixe en espèces qui sera payé par une société de premier ordre, ce qui garantit aux actionnaires de (Warner Bros) une valeur et des liquidités dès la conclusion de la fusion", a déclaré Warner Bros.

Le conseil d'administration de la société a également dévoilé son évaluation de Discovery Global, un projet de spin-off qui comprendra des actifs télévisuels, notamment CNN et TNT Sports, ainsi que le service de streaming Discovery+.

Le conseil d'administration a maintenu que l'accord de fusion avec Netflix était supérieur à l'offre de Paramount Skydance PSKY de 30 dollars par action en numéraire, car les investisseurs de Warner Bros conserveraient une participation dans la société Discovery Global, qui est cotée séparément.

Les conseillers de Warner Bros ont utilisé trois approches distinctes pour évaluer Discovery Global. Le prix le plus bas auquel ils sont parvenus était de 1,33 dollar par action, en appliquant une valeur unique à l'ensemble de l'entreprise. Le prix le plus élevé de la fourchette qu'ils ont déterminée était de 6,86 dollars par action, si la scission était impliquée dans une future transaction.

Paramount a déclaré que la scission du câble, au cœur de l'offre du géant du streaming, n'a en fait aucune valeur .

L'OFFRE DE PARAMOUNT EXPIRE LE 21 JANVIER

Le 12 janvier, l'offrant rival a saisi le tribunal pour accélérer la divulgation de ces informations, afin que les investisseurs puissent évaluer les offres concurrentes pour Warner Bros. Un juge du Delaware a rejeté la demande , estimant que Paramount n'avait pas réussi à démontrer qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait des informations prétendument insuffisantes sur les activités de télévision par câble de Warner Bros.

Paramount Skydance, dont l'offre publique d'achat expire le 21 janvier, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"Paramount va lancer un nouvel appel aux actionnaires. À moins que Paramount ne relève son offre, cet appel ne sera que de la poudre aux yeux", a déclaré Ross Benes, analyste chez Emarketer.

La course devrait se terminer par un vote des actionnaires dans le courant de l'année, les investisseurs de Warner évaluant la valeur des actifs du câble.

Warner Bros a réitéré les raisons pour lesquelles elle avait rejeté l'offre de Paramount, déclarant que son offre de 30 dollars par action, entièrement en numéraire, était insuffisante après avoir pris en compte "le prix et les nombreux risques, coûts et incertitudes".

Une fusion avec Netflix laisserait l'entreprise combinée avec une dette d'environ 85 milliards de dollars, contre 87 milliards de dollars pour Paramount. Mais Netflix vaut beaucoup plus, avec une évaluation boursière de 402 milliards de dollars, contre 12,6 milliards de dollars pour Paramount.

Le groupe Netflix serait moins endetté - avec un ratio d'endettement inférieur à quatre - que Paramount, qui a un ratio d'environ sept.

Netflix a également accepté de permettre à Warner Bros de réduire de 260 millions de dollars le montant de la dette à supporter par Discovery Global, selon le dossier réglementaire.

Netflix bénéficie également d'une cote de crédit de première qualité, alors que les obligations de Paramount sont classées au niveau "junk" par S&P et seraient probablement soumises à de nouvelles pressions, a déclaré Warner Bros dans son dossier.

Obtenir l'approbation des actionnaires pourrait toutefois n'être que la première étape d'un processus qui pourrait être long, étant donné que les législateurs de tout l'échiquier politique ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'une consolidation accrue des médias pourrait faire grimper les prix et réduire le choix des consommateurs.

Les Ellison ont fait valoir que leur relation avec le président Donald Trump leur permettait d'obtenir plus facilement l'approbation de la réglementation.